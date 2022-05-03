台股量縮跌破16500點 三大法人買超7.44億元 投信已連14買

台股今 (3) 日震盪走低，電子、金融跌幅擴大，不過，造紙、面板及矽智財等族群獲資金點火，加權指數終場仍不敵賣壓，下跌 93 點，收在 16498 點，成交值僅 1771 億元，為近一年半以來最低量，而櫃買指數終場翻紅收漲，三大法人合計買超 7.44 億元，投信已連 14 買。

觀察三大法人資金動向，外資今天持續買超 4.36 億元；投信買超 17.02 億元，為連 14 買，累計買超台股 224 億元；自營商賣超 13.98 億元，為連續 9 個交易日賣超。三大法人合計買超 7.44 億元。

電子權值股今天普遍走弱，台積電跌幅逐漸擴大至 1% 以上，終場收 531 元，聯發科一度挫逾 2%，面臨 800 元保衛戰，終場收 820 元，台達電、聯電、瑞昱、大立光等賣壓同步出籠，不過，鴻海、國巨、聯詠、華碩等力守盤上。

IP 股今天表現強勢，愛普 * 及世芯 - KY 股價勁揚 5-7%，創意、晶心科、力旺、智原等，漲勢都相當凌厲，其他高價股方面，股王矽力 - KY 勁揚逾 4%，股后信驊同步大漲 5%，股價緊追在後，祥碩、AES-KY、緯穎均在盤上表現。

造紙類股今天表現一枝獨秀，主要受到華紙 (1905-TW) 宣布 5 月各式紙價再調漲 8% 的激勵，上市造紙類股指數一度勁揚逾 7%，華紙盤中亮燈漲停，終場收漲 9.4%，寶隆同步大漲 9%，其他包括永豐餘、榮成、士紙等漲勢都相當凌厲。

光電族群今天表現有撐，面板雙虎持續展開反彈，群創勁揚逾 4%、友達漲逾 3%，中小尺寸面板廠彩晶也有 1.9% 的漲幅；LED 相關個股同獲買盤青睞，富采上漲逾 3%，佰鴻、鼎元、台亞、宏齊、億光同步走揚；值得注意的是，安控廠股價強漲逾半根停板，收 31.6 元，創波段新高，一度站上年線。

航運股尾盤陸續翻紅，其中，長榮上漲約 1%，收在 146.5 元，股價成功超車萬海，躍居台股航海王，陽明同步收紅，此外，慧洋 - KY、華航也在盤上表現。而金融股遭遇賣壓，玉山金大跌超過 3%，兆豐金、開發金、華南金、中信金、合庫金等多檔均挫逾 1%。