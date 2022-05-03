〈台股盤後〉電金權值股走疲 量縮跌近百點

台股今 (3) 日早盤一度翻紅，微幅開高後震盪走低，盤面電金權值股表現疲弱，電子三雄僅鴻海力守盤上，受漲價題材激勵，造紙族群一夫當關，IC 設計族群也獲資金點火，指數終場下跌 93.28 點，收在 16498.9 點，成交值為 1771.03 億元，創近一年半來最低量。

觀察電子權值股表現，台積電開平走低，下跌 1.3％，收 531 元；聯發科遭亞系外資調降目標價，下跌 1.2％，收 820 元；鴻海小漲 0.49%，收 102.5 元，本週挑戰月季線反壓。日月光投控、欣興逆勢收紅，台達電挫逾 3%，聯電、廣達、研華、南電同步收黑。

造紙族群漲聲響起，股價滿面紅光，華紙、寶隆飆漲超過 9%，永豐餘、榮成漲幅也超過 3%，正隆、永豐實、士紙也站穩盤上。

IC 設計族群聚光，獲資金追捧，凱鈺狂飆漲停，沛亨大漲 8%，創意、新唐、立積、九暘、茂達、亞信、力旺、鈺創、凌通漲幅都超過 3%。

機電類股表現也不俗，正道大漲 8%，高力、力山、錩泰、士電、大同、巨庭同步上漲逾 2%。

法人指出，市場靜待美國聯準會利率會議，升息前，市場觀望氣氛持續濃厚，大盤雖封閉空方缺口，但整體量能仍不足，短線估維持震盪整理格局。

