金管會緊盯 4家壽險5月微調美元保單宣告利率

金管會上周 (4/28) 宣布緊盯美元保單宣告利率，若過高將開罰，隨即在隔天開出第一槍禁止台新人壽銷售「金豐盛利率變動型美元終身壽險」，這也使得進入 5 月之際，各壽險保單宣告利率的調整轉向保守，統計僅有 4 家壽險小幅調漲美元保單，且都在可控範圍。

今年 1 月起，國內多家壽險業陸續調整美元利變型保單的宣告利率，保險局官員上周即表示，金管會已經著手瞭解各家壽險業者的宣告利率是否偏高，審查重點是了解宣告利率與計算公式是否偏離，若發現調高的利率跟公式不一致，就違反商品送審的相關規定，會依規定看情節來處罰。

由於台新人壽在辦理「金豐盛利率變動型美元終身壽險」商品研發、正式開發研擬計算說明書及宣告利率會議，違反保險法相關規定，金管會上周即開出第一槍，命令台新人壽公司自處分書送達之翌日起，停止銷售該商品。

據了解，台新人壽原本 5 月要調升 9 張現售利變保單宣告利率，調幅 5 基本點 (bp)，其中就包括被保險局停售的「金豐盛」，在保險局盯上之後，台新人壽 5 月份將維持所有商品宣告利率，不會調整變動。

但仍有幾家壽險公司微幅調整美元保單利率，不過大多強調是「保障型」商品，或是低宣告利率的商品，即使調整升息後，利率仍在可控範圍內。

富邦人壽表示，鼓勵高保障型商品銷售，5 月針對美金現售高保障還本型商品調升 5bps~15bps，共 6 張；其他美金現售商品調升 5bps，共 5 張；部分較低宣告的停售台幣利變年與萬能壽險調高宣告 10bps，分別 13 張與 7 張。

國泰人壽則是調漲 5 張新台幣保單，調升 5bps，調整後宣告利率 1.50%~1.70%；但是美元保單未變動。

南山人壽表示，5 月調整部分美元保障型商品的宣告利率，調整後現售美元利變商品的宣告利率未超過 3.35%。

全球人壽 5 月僅針對幾款並未調升宣告利率的美元商品調升 5bps，以及幾款宣告利率低於 2% 的新台幣商品，調升宣告利率至 2.02%。

三商美邦 5 月份宣告利率部分，美元利變壽有 3 個商品調升 5 個基本點，調整之後現售美元商品宣告利率落在 2.85%~3.20%。台幣利變壽商品維持不變，但台幣利變年金 1 個商品調升 4 個基本點，調整後現售台幣利變商品宣告利率落在 1.05%~1.80%。

其餘包括：中國人壽、元大人壽、台新人壽、新光人壽、台灣人壽、遠雄人壽等 6 家壽險公司則維持按兵不動。