緯穎樂觀看雲端需求 攜集團夥伴拚專網應用本季落地

雲端伺服器大廠緯穎 (6669-TW) 去年營收改寫新高，展望今年，副董事長暨執行長洪麗甯今 (12) 日表示，美系四大雲端服務商等全球雲服務業者資本支出將突破千億美元，今年雲端需求續看增，此外，在 5G 專網上也正與緯創 (3231-TW)、啟碁 (6285-TW) 等集團夥伴合作、統合資源，目標本季完成落地應用。

洪麗甯指出，台灣在 ODM Direct(原廠直銷) 已是伺服器品牌中的新勢力，隨著雲端需求持續成長，對營運仍樂觀，且依研調機構預估，美系四大雲端服務供應商去年資本支出約達 800 億美元，估今年將再成長 1.36 倍，突破千億美元大關。

緯穎也積極深耕 Open RAN 應用領域商機，洪麗甯說，緯穎在去年就與啟碁合作，成功完成 End-to-End 測是腳本驗證，同時與工研院合作，建立符合 O-RAN 規格的解決方案，集團更獲得國發會「亞洲矽谷 - 5G 開放網路整合驗證暨推廣計畫」在桃園、高雄的兩項示範應用。

對於 5G 專網應用，洪麗甯認為需先在自己的工廠、集團完成後才能向外擴大，因此，除了已在台南自有工廠導入 5G 傳輸、自動車 (AMR) 外，也積極與緯創、啟碁等集團夥伴企業合作，進行 5G 資源統合，預計本季底前完成。

營運方面，緯穎去年 12 月營收續站穩 200 億元大關，達 216.27 億元，月增 5.2%、年增 40.6%，改寫歷史次高，第四季營收則達 568.79 億元，季增 25.7%、年增 8.3%，累計去年全年營收為 1926.26 億元，年增 3.04%，單季、全年同步創高。

另一方面，台灣微軟 (MSFT-US) 今日也宣布與桃園市政府合作建置共構機房，成為全台率先導入 Azure 混合雲解決方案的政府單位，雙方也將共同協助資料治理、翻新市政 IT 架構，並打造彈性與機密性兼具的雲端環境，提供即時數位服務。