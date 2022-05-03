〈台股盤前〉美股V轉收漲穩定軍心 聯準會會議成大盤後市關鍵

台股在經歷多日下挫後，上周五漲逾百點收復五日線，美股四大指數週一尾盤 V 型反轉終場全數收漲，可望穩定軍心，隨著本週聯準會 (Fed) 5 月利率會議在即，法人認為，大盤仍將持續受國際利空罩頂而震盪，而鮑爾對通膨、縮表的言論將左右市場走向。

聯準會將於 3 日至 4 日舉行聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議，主席鮑爾即將舉行疫情爆發以來的首場實體記者會，並釋出抑制通膨、縮表訊息；據 CME 的 FedWatch 顯示，市場預期本周會議上將升息 2 碼，6 月會議升 3 碼，7 月再升 2 碼，聯邦基金利率年底應落在 3% 附近。

美股四大指數尾盤反彈收漲，道瓊上漲 84.29 點或 0.26%，收 33061.5 點、那指上漲 201.38 點或 1.63%，收 12536.02 點、標普 500 上漲 23.45 點或 0.57%，收 4155.38 點、費半上漲 102.50 點或 3.51%，收 3022.24 點。

美股期貨方面，截稿前道瓊期貨下跌 27.2 點或 0.08%，暫報 33034.3 點；標普 500 期貨跌 2.8 點或 0.07%，暫報 4152.6 點，10 年期美債殖利率下跌 0.009 或 0.31%，暫報 2.987%，創 5 年新高。

同時間台股進入法說會密集期，矽晶圓大廠環球晶在今日打頭陣，義隆、新唐接續登場，晶圓代工大廠世界先進也預計周五召開法說會，除首季營運表現外，市場也關注第二季、今年營運展望，以及近期大環境變動與產能調配。

除半導體族群外，智擎、中華電、緯穎、愛普 * 周二將召開法說，周三為台嘉碩、群電、研華，周四有尖點、明基材，聯詠、鈺太、群聯、富采則同樣預計周五召開法說會，釋出展望。

法人認為，市場整體短空長多，依歷史經驗，美國升息前後股市低潮期約達 6 個月，升息接近尾聲股市多迎來大多頭，但短期內持續升息，加上國內上市櫃公司陸續公布 4 月營收，恐有不少大廠業績表現受到中國封控政策衝擊，除了技術面的跌多反彈，較難見到基本面的激勵，因此仍需謹慎等待。