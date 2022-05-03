電金軟腳 台股跌93點收16498點 量能不到2千億創1年半最低

五一連假期間，美股先跌後漲，台股今 (3) 日開盤後震盪走低，電子、金融賣壓逐漸湧現，大盤一度跌逾百點，不過，造紙股逆勢吸金，面板、LED 及機電等族群也獲資金點火，帶動加權指數終場跌幅收斂，下跌 93.28 點或 0.56%，收在 16498.9 點，成交值 1771.03 億元，為 2020 年 11 月上旬以來最低量。

櫃買指數終場翻紅上漲 0.35 點或 0.18%，收在 195.17 點，成交值 507.95 億元。上市櫃成交值合計 2278.98 億元。

電子權值股今天普遍弱勢，台積電跌幅逐漸擴大至 1% 以上，終場收 531 元，聯發科一度挫逾 2%，面臨 800 元保衛戰，終場收 820 元，台達電、聯電、瑞昱、大立光等賣壓同步出籠，不過，鴻海、國巨、聯詠、華碩等力守盤上。

美國聯準會利率決策會議本周即將登場，升息 2 碼已成為市場共識，金融股今天遭到調節，其中玉山金大跌超過 3%，兆豐金、開發金、華南金、中信金、合庫金等多檔均下挫超過 1%，金控雙雄同步走軟，富邦金挫近 1%。

造紙類股今天表現一枝獨秀，主要受到華紙 (1905-TW) 宣布 5 月各式紙價再調漲 8% 的激勵，上市造紙類股指數一度勁揚逾 7%，華紙盤中亮燈漲停，終場收漲 9.4%，寶隆同步大漲 9%，其他包括永豐餘、榮成、士紙等漲勢都相當凌厲。

光電族群今天表現有撐，面板雙虎持續展開反彈，群創勁揚逾 4%、友達漲逾 3%，中小尺寸面板廠彩晶也有 1.9% 的漲幅；LED 相關個股同獲買盤青睞，富采上漲逾 3%，佰鴻、鼎元、台亞、宏齊、億光同步走揚；值得注意的是，安控廠股價強漲逾半根停板，收 31.6 元，創波段新高，一度站上年線。