鎖定iPhone獨厚Apple Pay 傳歐盟下周對蘋果提告反競爭

英國《金融時報》報導，蘋果 (AAPL-US) 即將被歐盟以新的反競爭名義指控，歐盟可能最快在下周正式宣布這一指控。

知情人士說，在反壟斷調查人員指控蘋果違反歐盟法律後，這家科技巨頭可能會面臨巨額罰款。如果指控成立，蘋果將面臨最高全球營業額 10% 的罰款。

蘋果將面臨的投訴，在於被認定不公平地壟斷了 iPhone 上的行動支付系統，透過推廣 Apple Pay 並限制其他服務對 iPhone 的 NFC 硬體給予相同的權利。



早在去年 10 月，有關行動支付系統的 iPhone 中 NFC 硬體使用即將遭到投訴的消息就已浮出水面。

就目前而言，只有 Apple Pay 能夠在零售店使用 NFC 晶片進行無縫非接觸式支付，用戶只需將 iPhone 靠近支付終端機即可進行非接觸式交易。

NFC 對第三方軟體的訪問受到嚴格限制，行動支付的基本 NFC 模式禁止軟體開發人員使用，其他 NFC 操作通常需要將軟體置於前台才能正常工作。不過自 iOS 12 起，第三方應用程式可以使用一些後台 NFC 功能，但這些功能不足以支持類似 Apple Pay 的體驗。

蘋果之前曾表示，限制對 NFC 晶片的權限訪問僅限於保護客戶免受濫用或侵犯隱私。

歐盟執委會之前曾對 App Store 提出正式指控，因為它與串流媒體音樂服務有關，代表​​蘋果獨厚自家的 Apple Music，而非 Spotify (SPOT-US) 和其他競爭對手。除了 NFC 調查之外，針對蘋果在手機遊戲中的作法的類似調查也在進行中。