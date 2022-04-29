飆上熱搜！華為發表新折疊旗艦機 僅255公克 人民幣萬元有找

華為周四（28 日）一口氣發表折疊旗艦機、智慧螢幕、平板電腦等十餘款新品，其中折疊機 Mate Xs 2 的重量僅 255 公克，起跳價為人民幣 9,999 元（新台幣 45,000 元），成為華為首款萬元有找的橫向折疊機。

華為在周四晚間舉行折疊旗艦機及全場景新品發表會，新款折疊機 Mate Xs 2 的重量僅 255 公克，是目前業界最輕的折疊大螢幕手機，厚度也只有 5.4 mm，接近普通直立手機的重量和厚度。

華為新款折疊機 Mate Xs 2。(圖: 華為終端官方微博)

Mate Xs 2 搭載 7.8 吋折疊大螢幕（螢幕展開後）。針對用戶在意的折痕、平整度問題，Mate Xs 2 採用獨創雙旋鷹翼鉸鏈，螢幕平整度較 MateXs 提升 70%。

Mate Xs 2 採用高通驍龍 888 旗艦系列晶片，是 4G 手機，搭載三個後置鏡頭，享有業界最快 Wi-Fi，是業界首款支援三頻 Wi-Fi 的手機。

Mate Xs 2 有雅黑、錦白、霜紫三種配色，周四晚間 9 時起在華為商城、各大授權電商、華為體驗店、授權零售商展開預售，5 月 6 日開賣。

市場研究機構 IDC 的數據顯示，在去年中國折疊機市場中，華為勇奪第一，市占率達到 49.3%。

中信證券預估，今年全球折疊機市場出貨量將達到 1,400 萬支，2026 年達到 6,100 萬支，占智慧手機市場的比率為 3.6%。

除了 Mate Xs 2，智慧螢幕 V Pro、智慧螢幕 SE 系列新品、WATCH GT 3 Pro 系列、華為手環 7、MatePad SE 等多款全場景新品也集中亮相。

華為常務董事余承東表示，目前搭載 HarmonyOS 作業系統的華為裝置數量超過 2.4 億台，華為終端全球月活躍用戶人數達到 7.3 億。去年華為研發投入 174.6 億歐元，全球排名第二，僅次於 Google 母公司 Alphabet。華為專利申請數 6,952 件，連續五年蟬聯全球第一。