建築鋼材一天一個價 中國「鋼鐵人」還能風光多久？

近日中國鋼鐵類股強勢拉升，已連續多日走高。

據中國經濟周刊統計，截至 4 月 8 日，在已發布去年財報的鋼鐵上市公司中，近 30 家鋼企的淨利正成長，且多家上市公司的淨利倍增，其中寶鋼 (600019-CN) 預估去年歸母淨利約人民幣 235.8 億 - 239.8 億元，年增 86%-89%，成為 A 股最賺錢鋼鐵製造商。

去年中國鋼鐵製造商財源滾滾。中鋼協的數據顯示，去年會員鋼鐵企業總營收為 6.9308 兆元，較前年激增 32.68%，總獲利為 3,524 億元，暴增 59.67%，均改寫歷史新高。

鋼企上市公司財務部門主管張迪（化名）說：「2021 年，大部分鋼企賺得盆滿缽滿，其中很重要的的原因是鋼價暴漲，鋼價創歷史地突破（人民幣）7,000 元 / 噸」。

今年中國「鋼鐵人」若想延續去年的「賺錢效應」，各地如火如荼的基建投資將成為重要支撐。

中鋼協在 2 月發布的鋼鐵行業月報顯示，從近期情況看，23 個省（市、區）開工重大工程共計超過 1 萬個，總投資超過 9 兆元，許多工程涉及基礎設施建設和重點製造業計畫，可望逐步帶動鋼鐵需求。

市場機構認為，隨著政府逐步推動「穩增長」政策，加快大基建、新基建腳步，將為「鋼需」注入活力。國泰君安說，預料今年基建投資成長有望超過預期，支撐鋼材需求。

4 月 10 日，廣東一家鋼鐵廠市場銷售人員段騫（化名）說：「廣東機場、公路等重點項目大量開工，現在公司生產的建築鋼材需求已大幅提升，市場火爆得不行，建築鋼材在清明節之後一直漲價，預計二季度將實現盈利。」

不過，中鋼協的數據也顯示，1 月會員鋼鐵企業總營收為 4,151 億元，較去年同期下滑 0.66%，獲利為 109 億元，驟降 42.08%。

鋼企鋼管業務銷售部門主管章芳（化名）表示，鋼企股價上漲，建築鋼材火爆，但汽車用鋼、工程機械用鋼市場需求仍低迷，「鋼鐵需求訂單沒有任何變化」。

章芳所在鋼廠的上季訂單減少，「現在訂單都吃不飽」，尤其工程機械用鋼訂單，下滑好幾倍，對比去年 3 月、4 月工程機械用鋼銷售的火爆行情，「目前我們工程機械用鋼銷售同事的壓力很大，過得異常痛苦」。