多家國際企業警告 中國封鎖措施擾亂晶片供應鏈並損害營收

據報導，多家企業包含奇異 (GE-US)、3M(MMM-US)、德州儀器 (TXN-US) 和南韓 SK 海力士皆警告表示，中國嚴格的防疫限制措施已經進一步擾亂先前受疫情衝擊的供應鏈，並對這些國際企業的營收造成損害。

中國執行嚴格清零政策，許多地區封城，工廠被迫關閉，加劇了全球供應鏈問題。奇異執行長 Larry Culp 週二 (26 日) 在財報會議上表示，總體來說，供應鏈問題、俄烏戰爭和中國封城對公司本季營收產生了約 6% 的不利影響。

另一家美國工業巨頭 3M 也在週二表示，中國封鎖措施以及俄烏戰爭導致該公司 4 月份的銷售放緩。該公司已經因晶片短缺和原材料成本高漲的問題而苦苦掙扎，將持續提高價格以抵消通膨和供應鏈壓力。

美國晶片製造商德州儀器週二也表示，工廠生產出現中斷，預測當前季度的營收將低於華爾街預期。德州儀器投資者關係主管 Dave Pahl 表示：「很明顯，市場需求正在下降，特別是因為中國嚴格的防疫封鎖限制。」

全球第 2 大記憶體晶片製造商 SK 海力士也表示，中國封鎖措施仍是導致電腦晶片需求疲軟的最大風險。SK 海力士營銷長 Kevin Noh 表示，智慧型手機市場需求增長放緩，尤其是中國，行動記憶體晶片出貨量預期以個位數增長，略低於年初預期。