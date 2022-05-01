台股大幅修正 大盤何時反彈看兩大因素

台股隨美股震盪，上周跌多漲少指數更一度跌破今年以來新低，投信認為，目前先看本周即將舉行的聯準會，以及中國五一長假後上海是否解封復工，如能順利復工，或有機會由電子股帶動反彈行情。

聯準會即將在 3 日、4 日兩天召開並公布會議結果，保德信投信認為，如屆時緊縮政策一如市場預期，以及上海在五一長假解封復工，對於相關電子股供應鏈將是一大利多，並進一步拉抬盤勢表現。

PGIM 保德信高成長基金經理人葉獻文指出，外資賣超主要鎖定權值龍頭股，加上美科技股表現落後，拖累台股科技股表現，進而影響指數走勢。

葉獻文分析，半導體股票受美債殖利率彈升有修正壓力，但半導體 ETF 今年以來吸引約 68 億美元的資金流入，超過 2021 年全年的 52 億美元、2020 全年的 21 億美元，顯示投資人預期半導體需求強勁，因此估值滑落反讓半導體類股更具吸引力。

安聯投信認為，今年最大的風險是通膨，不但讓各國央行有壓力升息，且通膨可能誘發需求下修，隨著供應鏈庫存逐漸攀升，需關注庫存調整幅度；加上高通膨勢將影響消費力道，也需檢視此對需求端的影響。

安聯投信表示，在總經面不利的大環境下，基本面雜音多等情況下，建議第 2 季宜保守看待，現階段對於下半年基本面難估算，因此布局步調上宜更審慎，題材上更聚焦在高成長動能、但低本益比、評價面浮現等相關族群。

從技術面來看，台股短中長期均線架構偏弱，短線跌深儘管有利反彈，但趨勢上偏空格局未變，建議風險控管、切勿躁進。

葉獻文認為，因外部不確定因素仍存在，特別是通膨、地緣政治風險等仍未除，第 2 季台股走勢震盪難免，選股可挑選優質且具有前景展望的價值股或高殖利率股。



