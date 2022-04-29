台股想築底？須逼出ETF、散戶資金停損

國際股債雙殺有望 5 月終結、台股內資持續想護盤，應該提防甚至鎖定對作。

「股債雙殺」資金架構轉變？

公債殖利率是資產定價之錨，目前公債殖利率的飆升，已經伴隨快要 FOMC 宣布縮表規模，來到一個重要轉捩點。1~4 月的股債雙殺，隨著公債實質收益率可能轉正（如下圖），預測 5 月就有蠻大的機率恢復到股債反向，也意味者相對溫和震盪的市場，這也代表投資市場的民眾 5 月將真正的意識到縮表的影響性，但華爾街所關切的真正核心利空也將從「FED 決策」，轉向為「跑模型預測經濟衰退的可能性」，華爾街從去年 Q1 預測升息等等，一路投行買方研究團隊都是領先投資市場 2~3 個季度。

詳細的時間點，如何判斷？

下圖是比特幣與 Nasdaq 100，90 天的相關性走勢，一路攀高。光是程式單的連動與 seeking alpha，就會對於風險資產市場，產生突發連環急跌崩潰機率加深，所以直到最後一波殺低、相關性反轉降低為止，市場才可謂真正的接受縮表的事實，屆時才是真正的「已反應」，實質的將風險性資產的風險回歸常軌，而不是過度投機。目前來看都還是一條緊繃的弦，股債雙殺告一段落雖可預期，但目前仍言之過早，並未出現跡象。

投信助漲也能助跌，不要跟著 ETF、存股族失心瘋

筆者完全不認同市場上一路從開市以來緊跟著投信屁股，買賣的用意是什麼？事實上「投信助漲也能助跌」舉例來說：在 3/7 OTC 正式跌破年線後，投信之中的主動基金，就已經承受不起虧損，開始了停損之路，當然很多空方勢力包含筆者「鎖定投信開始轉賣，必要趁人之危順勢放空」，許多主動基金炒作的不合理高估值成長股 (中小電子股)，投信簡直像是倒垃圾，根本沒有理智的連續賣超、一路破線多殺多。

現在的上市投信買盤，基本上從 3 月中之後，絕大多數都僅剩被動型 ETF 的資金，尤其每個月大量的定期定額，投信賠的也不是他們的錢，就是拿錢辦事，買買買。 買超的標的當然是大型股，尤其是炒作升息題材的金融股。

目前的金融股有各自的問題，資金能靈活運用，有發展潛力的諸如 2881 富邦金、2882 國泰金、2883 開發金等壽險為主金控，去年大賺，今年股債雙殺、俄債損失、基本上 EPS 衰退；銀行為主金控，會有升息受惠微幅成長，但股價已經完全嚴重超漲；而多數中小銀行股又沒有長期競爭力，只能賺這波升息時機財（升息循環可能維持不到年底）。

結論：台股要止跌，最好看到投信 ETF（散戶）、存股族的多殺多，破線停損轉賣，尤其超漲的金融股，就有機會出現最後一波主跌段。搭配 5 月開始國際行情股債終止雙殺，可能性漸增，今年來第一次的築底、波段買點就有機會出現，當然如果月初快到了，如果存股、定期定額 ETF 不退死命撐，台股要止跌就會更加磨人、需要等更久

（撰文者：永誠資產管理處研究員 范振峰）

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