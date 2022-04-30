〈ESG大趨勢〉東洋公司治理獲獎連連 擁國際高度評價

連續兩年拿下 TCSA 台灣企業永續獎的台灣東洋 (4105-TW) 透過 FaceBook 向外界公布公司治理好消息，包括獲得「Health 2.0 論壇」高度評價，更於今年 4 月更獲評為「最佳公司獎」(Best Companies in the healthcare industry)，成為台灣東洋一道邁向國際的重要里程碑。

此外，在 Health 2.0 論壇中，東洋人資長張人仰也入選為「傑出領袖獎」，顯示台灣東洋不僅有正向的工作文化也是一家逐步邁向國際的專業藥廠。

除了在企業經營獲得肯定外，東洋新任總經理侯靜蘭於 4 月 18 日正式上任，透過其國際經營、銷售、管理等專長結合團隊既有本土優勢，也為東洋營運開創新格局。

其中，證交所第 8 屆 (110 年) 公司治理評鑑結果中，東洋入選評鑑最高榮耀的「公司治理評鑑」上櫃組前 5% 企業，彰顯東洋在「維護股東權益」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「落實企業社會責任」等構面表現不俗。

Health 2.0 論壇方面，其總部設於美國阿拉巴馬州，積極為製藥、保健、醫療設備、生物技術等全球專業人士打造醫療研究與促進健康等議題的對話平台並表揚優異廠商，希望提升全球衛生保健水平、建構更健康的永續世界。

東洋因在亞太地區的「產業聲望」與「競爭優勢」表現優異，獲「Health 2.0 論壇」高度評價，更於今年 4 月更獲評為「最佳公司獎」。

「Health 2.0 論壇」另一大重頭戲是表揚亞太及中東地區表現優異的醫療保健領導廠商及個人。台灣東洋獲評為「最佳公司獎」，該獎項是經過遴選委員會深度訪談後給予評價，而過去獲獎的公司包括武田、德國默克、雅培、百特等世界級藥廠。

台灣東洋深知邁向國際就必須與國際接軌，因此近年積極投入 ESG 各項行動。除了把引進及製造高品質藥品視為企業核心本質外，也從「以人為本」的角度展開「推動綠色轉型」、「守護健康社會」、「公司穩健發展」等三大工作面向。

如今獲得海外肯定，除為公司轉型國際立下里程碑也凸顯在疫情挑戰下，公司仍能持續做好各項 ESG 工作，不論是連辦 15 年的暑期實習計畫或已巡迴台灣偏鄉 20 年的癌症衛教。

東洋暑期實習課程內容包含生技產業價值鏈的專業課程講授，同時安排學生參與公司內部各單位的實際運作，秉持著貢獻社會精神，期望為學生帶來三大方向，分別為深入瞭解生技產業實務運作、體驗台灣東洋的工作態度與價值觀、了解自我未來職涯發展方向。

此外，東洋今年舉行的健康沙龍活動，邀請專業醫師讓大眾認識膽道癌，尤其膽道癌常被稱為是隱形殺手，因為初期症狀不明顯，大部分病患的發現往往都比較晚期，使得存活率低，其中常見的症狀包括右上腹的疼痛、腹脹等。

未來台灣東洋除勤耕研發外也會積極提供未被滿足的醫療解決方案，同時深化本業與 ESG 的結合，希冀成為台灣藥廠轉型國際化的典範企業。