〈熱門股〉中國品牌手機拉貨仍保守 PA三雄單周挫逾1成

中國智慧型手機庫存調整延續，導致手機 PA 需求同步降溫，拖累砷化鎵族群近期營運表現，尤其又以穩懋 (3105-TW)、宏捷科 (8086-TW) 影響程度最大，穩懋首季純益腰斬、每股純益 2.08 元，探 11 季低點，對短期營運也保守，觀察本周 PA 三雄持續遭到多方棄守，單周跌幅均超過 1 成。

穩懋首季面臨傳統淡季、智慧型手機產業庫存調整逆風，導致整體產能利用率下滑，連帶拖累營收、毛利率表現，單季純益下滑至 7.86 億元，季減 52%、年減 29%，每股純益 2.08 元，為 11 季低點，展望本季，公司認為營運將持續受到中國智慧型手機庫存調整影響，對第三季也相對保守。

由於穩懋展望保守，本周股價連日走疲，失守 200 元整數大關，其中，外資更連六賣超，單周跌幅達 13.5%，最低下探 193.5 元，為近兩年低點，而全新 (2455-TW)、宏捷科本周跌幅也均落在 1 成上下。

全新是穩懋、宏捷科上游磊晶供應商，首季也間接受到中國智慧型手機庫存調整影響，不過由於全新客戶群多元，加上近年車用光電子業務布局發酵，因此整體營運受影響程度相對有限，日前也公布首季自結，整體營運相對有撐。

全新首季營收達 8.39 億元，季減 4.18%、年減 5.63%，毛利率也在光電子業務比重放大下，回升至 43.27%，季增 3.62 個百分點、年增 0.62 個百分點，營益率 29.15%，季增 3.35 個百分點、年減 2.55 個百分點，稅後純益 2.17 億元，季增 13.38%、年減 3.23%，每股賺 1.18 元。