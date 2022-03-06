〈全新展望〉光電子迎爆發期 全年營收成長雙位數將再締新猷

砷化鎵磊晶廠全新 (2455-TW) 去年營收改寫歷史新高，展望今年，董事長陳建良表示，微電子、光電子兩大業務都可望成長，並以「穩健擴張、感測未來」作為今年目標，其中，穿戴感測、車用傳感等光電子應用將可望迎來成長爆發期，法人預期，全新今年營收可望維持雙位數成長，續寫歷史新高。

陳建良表示，全新在砷化鎵、PA(功率放大器) 等微電子應用已超越主要競爭對手，拿下市占第一，今年將持續與團隊努力，力拚穩健擴張，據了解，去年全新與主要對手 IQE 在 RF 磊晶市占率約達 6:4。

光電子業務則是近年支撐全新月營收維持高檔的重要功臣之一，去年以來客戶小量多樣的研發單逐步增加，陳建良說，全新在 VCSEL(垂直共振腔面射型雷射)、ToF(飛時測距)、LiDAR(光達) 應用上皆有斬獲，今年相關應用貢獻可望較去年大幅成長，以 2 月來說，全新光電子營收占比達約 21%，較去年僅約 1 成大幅成長。

全新創辦人兼董事陳懋常也睽違已久露面，對於交棒董座給兒子陳建良這一年多公司營運給予高度肯定，也分享當初美中貿易戰升溫時，就對化合物半導體未來成長深具信心，只是當時市場尚未成熟、發酵，展望未來，認為全新仍有很好的發展機會、希望將餅 (市場) 再做大。

至於近期俄烏交火、地緣政治，陳建良說，來自俄烏地區的原物料極低甚至沒有，因此看來沒有直接影響，不過考量未來地緣政治風險，也持續與台灣在地半導體供應商宇川精密材料等合作，希望深化台灣一條龍產業供應鏈。

全新 2 月受工作天數減少影響，單月營收呈現雙減，達 2.63 億元，月減 9.6%、年減 4.4%，為近 15 個月低點，累計今年前 2 個月營收達 5.53 億元、年增 1%，全新認為隨著工作天數恢復，2 月將是今年營運谷底，3 月可望逐步回升。