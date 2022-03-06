〈全新展望〉既有廠房仍有2-3成擴產空間 擬赴南科蓋新廠

砷化鎵磊晶廠全新 (2455-TW) 去年宣布添購 5-10 台 MOCVD 新機台，預計本季底可望全數完成進駐，並逐步貢獻營運，至於今年是否還有擴產計畫，總經理黃朝興說，全新已將無塵室備好，評估既有廠房仍有 20-30% 擴產空間，但會視實際狀況再決定擴充，此外，全新也首度透露，未來不排除將進駐南科蓋新廠。

黃朝興表示，全新在產能擴充上相當謹慎，不會因客戶需求大增，就貿然增加產能，也會一併考量自身需求做評估，而去年添購的 MOCVD 新機台，初期會以研發應用為主，包含微電子、光電子都有。

全新目前主要生產基地在桃園，今年也首度鬆口有赴南科設廠規劃，也是繼穩懋 (3105-TW) 宣布總斥資 850 億元赴南科高雄路竹園區設立新廠後，再一家砷化鎵廠將南下設廠，除跟隨穩懋外，也可望就近服務另一個台灣主要客戶宏捷科 (8086-TW)。

對於南科設廠細節，全新並未透露太多，僅強調一切都還在評估當中，但據悉，南科管理局近期也力邀全新南下設廠，力拚擴大南科半導體產業鏈。

展望今年，黃朝興說，將持續努力、力拚成長，去年全新在無線通訊領域成長顯著，主要受惠 5G 滲透率提高、WiFi 應用發酵，且在主要客戶成功拿下較大份額，提升整體市占率，光電子同樣有小幅成長，正持續深化高頻應用，也持續與客戶研發 WiFi 7、低軌衛星、AR/VR 等應用產品。