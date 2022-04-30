長榮航預期下半年國境開放 5月起機上放映「新北天際影展」

長榮航 (2618-TW) 總經理孫嘉明今 (30) 日表示，隨著疫苗接種逐漸普及，預期有望在下半年看到開放國境，也期待我國盡快開放旅客可來台轉機，並強調，長榮航已準備好了，將持續視市場需求機動調整航班，並逐步增班。

新北市政府新聞局攜手長榮航獨家合作，於機上娛樂系統推出「新北天際影展」，自 5 月 1 日起於長榮航全航線班機，均可觀賞精選的新北市紀錄片。

新北市長侯友宜表示，新北市紀錄片獎已連續辦理 12 年，多年來透過許多方式，讓喜愛影像的朋友可從不同的管道，看到競賽得獎的優選作品和精彩的紀錄片，今年首度和全球排行名列前茅的長榮航攜手，讓紀錄片跟劇情片一樣，也可以在飛機上做放映，感謝長榮航空意和新北市一起以實際行動支持紀實影像創作及工作者，並期盼此次合作，能帶給新北市紀錄片獎更遼闊、更多元、更長遠的未來。

孫嘉明也指出，長榮航和新北市政府是長期的合作夥伴，此次雙方攜手再推出雙語新北天際影展，除了讓全球旅客在飛機上欣賞台灣傑出導演的作品，也可體驗台灣感動無所不在的文化風情。

為了讓旅客更容易的隨選隨看，長榮航在機上娛樂系統增加新北天際影展的選項，精選過去 11 年來榮獲新北市紀錄片獎的優選影片讓旅客欣賞，隨著疫苗的普及且各國邊境逐漸開放，已做好各項準備，期待解封後，民眾能親自搭乘長榮航空出國旅遊。

另外，「紀錄片主題展」活動自 4 月 30 日起至 5 月 5 日止，每天上午 10 點至下午 6 點在華山文創產業園區中 7A 館，現場除了展示新北市紀錄片獎 12 年來的點點滴滴，也安排 4 場放映活動與映後座談，同時，長榮航也將 787 夢幻客機皇璽桂冠艙和經濟艙座椅搬來現場，並致贈具有紀念意義的登機證酷卡，民眾只要拍照、打卡即可獲贈精美小禮物。