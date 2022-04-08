中國智慧型手機需求疲弱 外資砍全新、宏捷科目標價

全球疫情、通膨問題延燒，加上俄烏衝突等不利因素衝擊智慧型手機市場需求，其中，非蘋陣營砍單幅度大，連帶壓抑手機 PA 需求，美系外資也接連出具報告，認為第二季砷化鎵族群仍將面臨手機 PA 需求不振、庫存調整影響，降評全新 (2455-TW)、宏捷科 (8086-TW) 至劣於大盤，目標價也下修至 86、85 元。

砷化鎵 3 月營收出爐，均較 2 月回溫，但對比去年同期高基期仍呈現衰退，全新 3 月營收達 2.86 億元，月增 9%、年減 16.2%，累積首季營收達 8.39 億元，季減 4.2%、年減 5.6%，宏捷科 3 月營收則為 1.82 億元、年減 50.9%，首季營收 6.11 億元，季減 49.9%、年減 42.7%。

美系外資表示，儘管全新 3 月車用 LiDAR 等光電子需求強勁，但反映手機、WiFi 等微電子需求仍疲，單月營收表現略低於預期，展望第二季，認為營運仍將持續受中國手機需求疲軟，壓抑營收表現，估第二季訂單與第一季變動不大。

美系外資同樣看淡宏捷科今年營運，反映中國智慧型手機需求低迷，宏捷科首季營收大減近 5 成，低於預期，展望第二季，外資也不樂觀，主因宏捷科客戶需求仍疲，導致定價能力轉弱，加上折舊、原物料成本上升等，都不利營運表現。

美系外資同步調降全新、宏捷科評等至劣於大盤，目標價更雙雙砍破百元大關，各給予 86、85 元，也點名穩懋 (3105-TW)、中國卓勝微等其他 PA 供應商，第二季也將同步面臨中國手機需求疲軟修正壓力。