台積電續居發明專利申請冠軍 Q1申請723件再創單季新高

經濟部智慧財產局今 (29) 日公布首季專利申請、智慧財產權趨勢，首季共受理發明、新型、設計三種專利申請共 17498 件、年增 2%，其中，國內法人發明專利，仍由台積電 (2330-TW) 申請 723 件居冠，件數創單季新高，外國法人則由高通 (QCOM-TW)242 件排名第一；商標註冊申請則達 24450 件，也略增 0.3%。

智慧局表示，首季發明專利國內法人有 4697 件，前十大發明申請人共有六家申請件數雙位數成長，其中，台積電單季申請 723 件、年增 7%，續居國內法人之冠，也創下單季新高，群創 (3481-TW)、南亞科 (2408-TW) 申請件數則同為 98 件，並列第二，也雙雙改寫單季申請數最高紀錄。

(圖: 經濟部智慧局提供)

外國法人首季則申請 7837 件，智慧局表示，高通以 242 件續居首位，2、3 名則由應用材料、日東電工拿下，若以地區別來看，續以日本單季申請 3555 件發明專利最多、年增 5%。

設計專利申請方面，首季宏碁 (2353-TW)、皇冠金屬皆申請 18 件，並列第一，台達電 (2308-TW)17 件居第三，聯府塑膠、巨鎧也均以 14 件申請專利，並列第四名。

大專院校及研究機構發明專利方面，智慧局指出，大專校院發明專利共申請 371 件，年增 16%，其中清大以 35 件發明專利居各校之首，工研院也以 40 件申請件數續居研究機構發明專利申請冠軍。

商標申請方面，智慧局統計，第 1 季受理申請 22450 件，年增 0.3%，其中本國人申請件數達 17358 件，年增 2%，外國人商標申請則略為減少，達 5092 件，而本國人、外國人申請比重約達 77%、23%，其中，本國人以廣告、企業經營等商標申請最多。