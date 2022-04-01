人民幣在崛起 全球外匯存底比率再創新高

人民幣持續鞏固官方準備貨幣的地位，國際貨幣基金（IMF）發布的數據顯示，上季人民幣占全球外匯存底的比率達到 2.79%，再創歷史新高。

IMF 周四（31 日）發布的全球「官方外匯存底幣別組成」（COFER）數據顯示，上季人民幣在全球外匯存底中的比率為 2.79%，高於去年第 3 季的 2.66%，創下 2016 年有紀錄以來最高峰，為全球第五大準備貨幣。

各國貨幣占全球外匯存底比率。(資料來源: IMF)

人民幣準備規模也節節攀升。IMF 的數據顯示，上季人民幣外匯存底總額為 3,361 億美元，高於去年第 3 季的 3,201.5 億美元。

上季美元仍是全球主要央行持有規模最大的準備貨幣，美元占全球外匯存底的比重為 58.81%。

與此同時，巴西官方數據顯示，去年央行的人民幣外匯存底比率為 4.99%，遠高於 2020 年底的 1.21%。巴西央行在 2018 年未曾持有人民幣。

數據顯示，歐元占巴西央行外匯存底的比重從 7.85% 降至 5.04%，美元也從 86.03% 降至 80.34%，降至 2014 年來最低水準，顯示央行正在削減美元、歐元持有量，並增持人民幣。

世界銀行的數據顯示，中國是巴西最大貿易夥伴，占巴西國際貿易中的比率為 28%，是巴西第二大貿易夥伴美國的兩倍多。

俄烏衝突可能動搖美元霸主地位。最近幾周，沙烏地阿拉伯和中國正在尋求新原油合約以人民幣計價，俄羅斯和印度正在磋商恢復盧布 - 盧比兌換機制，莫斯科並要求歐洲國家使用盧布支付天然氣，甚至可使用比特幣。