〈焦點股〉貨櫃三雄、散裝航運回神大漲 長榮股價直逼萬海

沉寂多日的航運股終於回神，貨櫃三雄及散裝貨運族群今 (29) 日重返多頭懷抱，長榮 (2603-TW) 勁揚超過 5%，最高來到 145.5 元，直逼萬海 (2615-TW) 股價，而新興 (2605-TW)、慧洋 - KY(2637-TW)、四維航 (5608-TW) 等均獲買盤青睞，大漲逾半根停板。

雖然上海出口集裝箱運價指數 (SCFI) 已經連 14 跌，但跌幅持續收斂，隨著上海、長三角陸續復工復產，貨運急單可望推升運價，待 5 月全面復工後，原物料庫存大舉回補，市場看好將迎來新一波海、空運漲幅。

市場買盤今天湧入航運族群，帶動上市運輸類股指數大漲超過 4%，最高來到 271.74 點，收復所有均線。

萬海股價向來為貨櫃三雄中最高，今天上漲約 4%，最高來到 148.5 元；長榮盤中大漲 5.4%，衝上 145.5 元，一舉站回 5、10 日線及月線、季線之上，股價直逼萬海；陽明則漲近 5%，最高來到 126.5 元。

散裝船方面，由於國際搶糧、搶礦、搶氣狀況不斷，塞港問題愈趨嚴峻，帶動現貨價大漲，海岬型船日租金漲幅達五成以上，帶動本季市況熱絡，新興、慧洋 - KY、四維航、台航、裕民等，今天漲勢相當強勁，同步扮演撐盤要角。