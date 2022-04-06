慧洋-KY 3月營收改寫新高 Q1稅前盈餘年增近200%

散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (6) 日公布 3 月合併營收 22.03 億元，月增 35.69%、年增 60.75%，改寫單月新高紀錄，自結稅前盈餘為 11.75 億元，年增 123.53%，每股盈餘 1.57 元；累計第一季合併營收達 57.54 億元，年增 62.63%，稅前盈餘為 26.84 億元，年增 199.56%，每股盈餘 3.6 元。

慧洋指出，營收和獲利表現皆在中國農曆春節後陸續回升，第一季平均營業利益率達 48%。

展望後市，慧洋認為，全球散裝航運市況目前仍受到俄烏戰爭影響，現階段因油價飆升、原物料進口國轉往他國採購而導致航程增加，皆有可能提升運費，不過，原物料需求量是否能由其他地區完全補足，以及後續各國經濟制裁的影響，仍需持續觀察。

另一方面，3 月下旬中國疫情再度升溫，沿海一線大城市陸續因防疫而停工管制，使貨量略有下滑，不過，慧洋預料此屬短期影響，後續仍有需求回補的可能性。

而就全年來看，慧洋維持樂觀態度，由於近年運費和原物料價格上漲，散裝船舶的建造成本已較去年同期平均上漲約 30-40%，再加上貨櫃船訂單的排擠，目前散裝新造船訂單數量仍偏低，明年環保新規上路後，舊船的汰換將使散裝船舶供給更為吃緊。

截至目前，慧洋船舶營運數量為 139 艘，平均船齡 7 年。