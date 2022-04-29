肯定我優異財政表現 標普調升台灣主權信用評等

財政部表示，由於肯定我國優異財政表現，標普 (Standard ＆ Poor"s) 今 (29) 日宣布，將我國主權信用評等「AA」調升為「AA+」，展望調整為「穩定」；本次是標普自 2002 年以來，於 2021 年首次調升我國主權信用評等等級與展望後，更進一步調升等級至「AA+」。

財政部表示，標普肯定我國財政管理具彈性及執行效能優異，強勁經濟表現將有效減少大規模財政支持措施經費需求，不過考量我國因應 COVID-19 疫情及國防特別預算支出，預測我國 2021 年財政赤字占 GDP 比率將達 3.6% 高峰，2022 年將下降至 1.5%，其後逐漸下降，政府債務成長幅度相對溫和，2021 年各級政府債務淨額占 GDP 比率約 32.4%，2022 年至 2025 年間變動幅度平均約 1.1%。

標普指出，我國受惠全球對半導體強勁需求，資通訊產品出口推升經濟動能，雖因各國解除管制降低遠距辦公設備需求，但 5G、大數據分析、電動車輛及人工智慧等領域仍蓬勃發展，預期將維持國內半導體需求。

另我國財政穩健、充沛流動性及相對其他國家之溫和物價上漲趨勢，有利降低政府債務成本，有助我國維持強健經濟成長態勢。

財政部表示，因應俄烏戰爭爆發推升物價通膨升溫，以及全球疫情風險尚在，將積極推動機動調降大宗物資稅負及紓困振興相關措施，並審慎管理國家財政。