裕民Q1獲利寫12年來同期新高 EPS 1元

散裝航商裕民 (2606-TW) 今 (27) 日公布第一季稅後純益達 8.43 億元，每股純益(EPS)1 元，為 4 季以來相對低點，但仍是 2011 年來同期新高，反映散裝市況處在傳統淡季仍較以往同期明顯熱絡。

裕民第一季合併營收 30.46 億元，年增 23.69%，營業毛利 10.47 億元，年增 191.99%，毛利率 34.38%，年增 19.82 個百分點，營業利益 8.78 億元，年增 277.83%，營益率 28.83%，年增 19.39 個百分點，稅後純益 8.43 億元，每股純益 1 元。

裕民指出，近日已完成新台幣 25 億元永續連結貸款，將用在船隊擴充、拓展綠色航運和風能業務，並將於今年迎來 11 艘新船舶，在散裝市況居高之際，添營運新柴火。

裕民新購置的船隊使用節能引擎，可優化燃油使用效能，並符合國際減碳要求。

除了散裝本業，裕民也高度看好離岸風電的成長潛力，旗下 2 艘 CTV 船簽訂租約，而與丹麥商 WMO 合資成立的裕民風能也購置 2 艘 CTV 二手船，於 4 月投入，另有 2 艘 CTV 新造船預計下半年交付，均已簽訂租船合約，未來成為另一成長主要動能可期。