藥華藥新冠新藥三期試驗 目標收94名中度患者

藥華藥 (6446-TW) 旗下新冠新藥 Ropeg(Ropeginterferon alfa-2b) 三期臨床試驗獲得衛福部變更，該試驗將瞄準中度新冠肺炎患者，收案人數也從逾百人縮至 94 人。

藥華藥開發的新藥 Ropeg 為新一代長效型干擾素，目前已核准治療真性紅血球增多症 (PV) 病患，由於該新藥可增加免疫力，同時去除體內病毒，因此開發新適應症、治療新冠肺炎。

藥華藥去年向衛福部食藥署提出申請試驗計畫，原計畫治療輕度至中度新冠肺炎患者，收治 316 位病患，但後續疫情趨緩收案不易，經衛福部核准變更實驗，改成收 94 名中度新冠患者，本月以來已收治近 10 名患者。

從藥華藥過去 Ropeg 臨床數據來看，35 名輕度新冠肺炎患者和 37 名中度新冠肺炎患者中，有 19 位病患接受 Ropeg 治療，其中，接受單獨標準治療的患者轉為陰性的平均時間拉長到 12 天、接受 Ropeg 合併標準療法的中度患者平均在第 7 天轉為陰性，達到統計上顯著意義。

另外，去年 6 月雙和醫院透過恩慈療法，將 Ropeg 治療輕度至中度的新冠肺炎患者，共有 21 位輕、中度病人使用，病患均於 7 天內無惡化情況並且出院。

依據國際藥廠 Merck 的生物相似藥 Virafin(Pegylated interferon alfa-2b)，於印度執行的新冠三期試驗期中報告顯示，有 9 成患者接受標準治療配合單次施打 Pegylated interferon alfa-2b 後，核酸檢測呈陰性反應，同時也降低病患對氧氣的依賴度。

Virafin 與藥華藥旗下 Ropeg 同為長效型干擾素，Virafin 也在去年獲得印度緊急核准 (EUA) 治療新冠肺炎患者。