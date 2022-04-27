4月台股修正逼近1500點 績優金融傳產股殖利率再推升

台股 4 月以來，到今 (27) 日盤中最低點，最大修正已逼近 1500 點，永豐投信指出，電子股修正劇烈，投資宜採防禦、價值型策略為主，5 月將募集的永豐優息存股 ETF(00907-TW) 新兵，主要瞄準績優金融、傳產熱門存股標的，股價回檔等於再推升殖利率，這波修正將提供相對較佳募集進場點。

根據證交所資料顯示，3 月底股價 17700 點之際，主要上市類股指數殖利率領先大盤 3.96% 表現者，包括航運、塑膠、玻璃、水泥、金融保險等，殖利率水準落在 4%~9% 之間，4 月份以來台股快速修正千點以上，提醒投資人宜留意整體投資風險，但是也因為股價大幅修正後整體殖利率及投資吸引力也將較 3 月底的數據整體同步提升，為逢低佈局絕佳機會。

台股進入第二季產業淡季，電子族群面臨震盪，升息與通膨帶動相關題材股投資利基，金融、傳產、原物料股歷經 3 月份漲勢後，4 月同步進行股價盤整，永豐投信說明，這波股價修正也帶動績優金融、傳產股殖利率向上推升，投資價值再度浮現。

永豐投信進一步指出，值得注意的還有，金融、傳產每年都會在股東會、除權息前，帶動參與除息行情等，加上升息與通膨帶動的營運面挹注，股價修正具備下檔支撐。

5 月份將進行募集與進場佈局的 00907 永豐優息存股 ETF 是首創雙月配息的台股 ETF，其主要追蹤臺指公司「特選臺灣優選入息存股指數」投資，指數藉由每年年中公佈的股息數據進行年度成份股調整，調整頻率一年一次，整體投資聚焦符合四大存股要件標的「產業、公司、獲利、配息」相對穩定的成份股，永豐投信強調，該指數提供存股族能夠長期且持續性存股標的，而非經常換股、跟風投資，將存股投資簡單化。

近期內、外部經濟變數影響大，台股月線、季線、半年線同步進入下彎修正，永豐投信表示，股價調整測試期間，政策面、價值型等題材將相對勝出。