磷酸鐵鋰電池將成主流 研調估2024年占全球車用比重達60%

研調機構 TrendForce 今 (19) 日表示，動力電池為電動車成本最高的核心零組件，降低電池成本是企業競爭的重要策略，而磷酸鐵鋰電池具性價比優勢，在技術不斷進步下，預估至 2024 年占全球動力電池市場的比重將超過 60%。

研調指出，從全球最大電動車市場中國來看，動力電池市場去年首度出現反轉，磷酸鐵鋰電池以 52% 的市占率，超越三元電池，今年首季比重更攀升至 58%，成長速度遠超過三元電池。

不過，若以全球電動車市場來看，三元電池受惠歐美市場的新能源車滲透率提升，去年市佔率仍超過 60%，遠超磷酸鐵鋰電池的 32-36%。

2020-2025 年全球磷酸鐵鋰與三元正極材料規劃產能占比。(圖: 研調提供)

研調認為，儘管兩者目前差距較大，但根據近 2 年電池正極材料業者的產能規劃，磷酸鐵鋰材料的擴產規模與速度，都遠超過三元材料，據調查，現今全球正極材料業者的擴產專案集中在中國和韓國，規劃總產能超過 1100 萬噸。

其中，磷酸鐵鋰正極材料產能規劃約占 64%，但由於產能規劃已超過市場需求，將持續觀察未來實際有效產能。

另外，自 2021 年下半年以來，鋰、鈷、鎳等電池原材料漲勢顯著，加上全球動力電池供應鏈受俄烏戰爭、疫情等不確定因素影響，企業更著重降低電池材料成本及供應鏈安全。

在此趨勢下，研調預期，磷酸鐵鋰電池的性價比優勢將更突出，未來 2-3 年內有機會成為終端市場主流，磷酸鐵鋰電池與三元電池 2024 年在全球市占率也將自 3:7 轉變為 6:4。