加權股價指數近 6 個月價量表現：

資料來源：Bloomberg, 截至 2022/04/26

野村腳勤觀點：

PCB 基本面兩樣情，ABF 需求仍看好

受到中國崑山封城影響，PCB 再度成為市場焦點，雖說相關股票都因利空消息而跌深，但從產業基本面來看，PCB 產業卻是兩種完全不同狀況。舉例來說，由於廠商庫存過高，2022 年 Q1 全球電視出貨量季減 20%，手機、PC 等消費性電子產品也面臨需求衰退的情形，而這也衝擊硬版 (RPCB) 及軟板 (FPCB) 的需求；然而 PCB 中的 IC 載板(ABF)，卻因為受惠 5G、雲端 Server 及高速運算的長期需求，呈現供不應求的情況，2020~2024 年的需求 CAGR 可望達到 15% 以上。我們認為股價最終將反映基本面，投資人應聚焦長期成長趨勢看好的產業，堅持長期投資。

經理人視角：

大盤利多因素：

(一) 俄烏戰爭漸淡化：俄烏戰爭僅影響區域而未擴及全球，市場反應逐漸淡化，國際原油價格初見回落。

(二) 台灣經濟強勁：IMF 僅下修台灣全年 GDP 增速 0.1% 至 3.2%，受俄烏戰爭及中國供應鏈延誤影響有限。

大盤利空因素：

(一) 高通膨延續：美國 3 月 CPI 增速創近 40 年新高，且原物料價格居於高位，料短期通膨難降低。

(二) 聯準會加速緊縮：美國 5 月恐將持續升息 + 啟動縮表，預計將收回 2 兆美元資金，恐影響民間消費動能。

(三) 中國延長封城：崑山市宣布延長封城時間至 5/1，持續影響當地台廠營運及相關供應鏈的穩定。

評價及資金面為台股反彈關鍵

由於眾多國際利空事件影響，加上美股第 1 季財報表現好壞參半，帶動台股電子、金融及傳產全數下跌，加權指數更是跌破 17,000 點的整數關卡，看來頹勢盡顯。台股近期確實表現不佳，但如果考量目前評價面以及資金面的水準，事實上台股還是有一定的底部支撐力量。目前台股指數大約在 16300 點，P/B 約 1.96 倍，這個數字已經與去年 5 月台灣疫情首次爆發時的評價差不多，然而就資金面來看，去年 5 月以來外資卻是賣出台股超過新台幣 8,000 億元，而指數評價仍可撐在 1.96 倍的位置，這代表大量內資購買而撐起台股，也顯示台灣內需消費強勁。從台股目前的評價面來看，已處在近年相對低檔的位置，指數下方應有撐，再考量台灣內需及外銷訂單皆強勁，企業獲利仍持續小幅上修，只要外資稍微回補台股，將會成為台股反彈上攻的潛在利多。目前金融市場仍有烏雲壟罩，第二季或仍持續干擾市場，但等到第三季國際通膨數據回落、電子業旺季來臨，指數或有更多向上表現空間。

資料來源：Lipper, 2022/03/31

上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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