Piper Sandler調降Beyond Meat評級至減碼 目標價大砍逾40%

Piper Sandler 周一 (28 日) 向客戶和投資人發布的研究報告，將 Beyond Meat (BYND-US) 的評級從「中性」調降至「減碼」。目標價由之前的 50 美元調降至 29 美元，代表該股較上周五 (25 日) 收盤價有下跌 40.37% 的空間。

其他一些分析師最近也調整了 Beyond Meat 的評級和目標價。

Canaccord Genuity Group 將 Beyond Meat 的目標價從 80 美元調降至 50 美元，並給予「持有」評級。

花旗集團於 1 月初將 Beyond Meat 的目標價從 70 美元調降至 55 美元，並該公司評級定為「跑輸大盤」。

高盛集團在 3 月 7 日的研究報告中將 Beyond Meat 的目標價從 47 美元調降至 40.00 美元，並設定了「賣出」評級。

Cowen 在 2 月 25 日的研究報告中將 Beyond Meat 的目標價從 53 美元調降至 42 美元，給出「市場表現」評級。

摩根大通公司在 2 月底的研究報告中將 Beyond Meat 的目標價從 54 美元調降至 32 美元，並給予「減碼」評級。

總計有 8 名股票研究分析師對該股給予「賣出」評級，10 名給予「持有」評級，2 名給予「買入」評級。