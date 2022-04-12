Beyond Meat推展植物性雞柳條在8000家零售據點上架

Beyond Meat (BYND-US) 正在將其植物性雞柳條的經銷範圍擴大到 8000 多家新雜貨店、藥房和大型零售店。

客戶現在可以在全國特定的 Albertsons、Sprouts、Whole Foods Market 和 CVS 門市購買 Beyond Chicken Tenders。所有 Kroger (KR-US) 門市也將在月底前上架。

Beyond 成長長卓根斯 (Deanna Jurgens) 說，「從銷售角度來看，無論客戶是否有興趣銷售我們的產品，我們都希望能夠提供，這樣消費者最終都可以在各處買到。」

Beyond Chicken Tenders 的銷售擴張適逢該公司數季來零售銷售疲軟。在新冠疫情初期，隨著餐廳銷售額的下降，消費者對牛肉和香腸替代品的需求猛增，但後來這些購物習慣開始消退。

此外，該公司在 2021 年專注於速食合作夥伴關係，而不是推出新的零售產品。去年第 4 季，Beyond 在美國的雜貨銷售額下降約 20%，接近 5000 萬美元。

銷售成長的下滑令投資人失望。該股去年下跌 66%，將其市值拖低至 27.7 億美元。

Beyond 於去年 7 月首次在餐廳推出雞柳條產品，然後於 10 月在雜貨店上架。CEO 布朗 (Ethan Brown) 在 2 月告訴分析師，由於供應鏈問題，這些產品的推出成本更高，但隨著公司提高產量，成本有所改善。