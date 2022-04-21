友達總座示警封城影響所有產業供應鏈 Q2挑戰大

智慧顯示展 Touch Taiwan 是顯示器產業營運風向球，不過近期中國疫情升溫，多省分強化封控措施打亂供應鏈步調，面板大廠友達 (2409-TW) 總經理柯富仁今 (21) 日表示，所有產業供應鏈、運籌都受到影響，認為不只 4 月，整個第二季都會受到影響。

由於友達下周二 (26) 日將召開法說會，處於緘默期，柯富仁並未針對友達近期營運多做說明，但從整體產業觀察，中國疫情封城導致現階段追料痛苦、追物流司機也困難，甚至要滿足每日執行 PCR 的規定都是挑戰。

柯富仁指出，目前仍無法預測這次疫情對產業、供應鏈影響程度，不過台灣 ICT 產業在中國製造比重相當大，後續影響需持續關注。

群創 (3481-TW) 總經理楊柱祥則說，在國際局勢變化中，台灣具備半導體、LCD、LED 等完整供應鏈，台商也是兩岸最好的資產、營運上也具備一定彈性，相信能在符合各地政府防疫指令、需求外，同時兼顧經濟發展，並看好顯示器將使人類未來更加美好。

另一方面，柯富仁說，醫療、車載市場等智慧生活應用，都是面板產業積極布局的後疫數位化轉型商機，台廠過去在技術、客戶已有一定優勢，未來可望在產業中站穩重要位置，全球目前過半醫療面板就是由友達、群創提供，也透露未來自駕車趨勢成熟後，車載智慧座艙中可望附加卡拉 OK 等娛樂功能。