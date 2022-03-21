巴菲特等了60年 波克夏控股以116億美元收購保險商Alleghany

巴菲特再度出招。波克夏控股 (Berkshire Hathaway)(BRK.A-US) 周一 (21 日) 早上宣布，同意以 116 億美元或每股 848.02 美元的現金收購保險公司 Alleghany (Y-US)。

波克夏表示，這筆交易「是 Alleghany 在 2021 年 12 月 31 日帳面價值的 1.26 倍」，比其過去 30 天的平均股價溢價 16%。該交易預計將在今年第 4 季完成。

Alleghany 股價在盤前上漲超過 15%。該公司透過其子公司涉足多種不同的保險業務，包括專業批發、財產和意外傷害以及再保險。

波克夏控股董事長兼 CEO 巴菲特發表聲明表示：「波克夏將成為 Alleghany 的完美永久家園，這家公司我密切觀察了 60 年。」

Alleghany CEO 布蘭登 (Joseph Brandon) 曾擔任波克夏控股旗下的通用再保險 (General Re)；他稱讚這筆交易是「對 Alleghany 的股東、企業、客戶和員工而言的一次了不起的交易」，並指出「這筆交易的價值反映出我們關係企業的質量，並且是這是 Alleghany 團隊數十年來辛勤工作、堅持不懈和決心的產物」。

這筆交易可能會讓波克夏控股的一些股東感到驚訝，因為巴菲特和他的得力助手副董事長芒格 (Charlie Munger) 一直對無法找到適合的大規模收購對象表示失望。在 2022 年致股東的年度信函中，巴菲特表示，他和芒格在大型收購方面幾乎沒有發現任何讓他們「興奮」的東西。

可以肯定的是，與波克夏控股截至 2021 年底 1467.2 億美元的巨額現金相比，116 億美元是一個很小的數字。

Vital Knowledge 分析師 Adam Crisafulli 在報告中指出，「這是好一陣子以來波克夏控股再度出現大手筆收購，雖然 116 億美元相對而言不是一筆很大的數字，而且它也稱不上是一宗巴菲特念茲在茲的『大型收購』案。」