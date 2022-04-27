電影院不死也沒凋零！撐過疫情期 串流同步策略已非必要之惡

美國拉斯維加斯 2022 年國際電影展 CinemaCon 主題充斥著「電影院已死的說法太誇張」的氣氛，全美戲院公會主席 John Fithian 則有不同看法，他主張，電影院和串流影視同步首映的模式已經結束了。

Fithian 周二 (26 日) 在 CinemaCon 年度電影展上表示：「我很高興宣布，以認真的商業模式來說，同步發行的模式已死，而盜版是殺死它的原因。」

「當一部電影的原始副本被傳上網且廣泛傳開後，就會對我們的行業產生破壞性衝擊。」

Fithian 發表上述言論之前，美國電影協會 (MPA) 主席兼執行長 Charles Rivkin) 發表關於數位盜版對戲劇行業的危害，以及協會如何打擊非法上傳和下載電影內容的長篇演講。

他向電影院業者表示：「平均而言，在發布前出現的盜版影片可帶走多達 20% 的電影票房收入，就是你的收入。」

疫情期間，串流影視和電影院同日放映的策略成為票房恢復過程的必要之惡，然而，隨著越來越多的消費者重返電影院，該策略的必要性也逐漸下降。

電影院業者樂觀地認為觀眾會繼續回來，尤其是在《蜘蛛俠：無路可歸》、《蝙蝠俠》和《音速小子 2》的票房大賣之後。

製片廠和電影產業高層敏銳意識到，專門的票房對一部電影的影響有多大，以及網路盜版對潛在收入的破壞性有多嚴重。

這也是 2019 年迪士尼將《復仇者聯盟：終局之戰》安排中國與北美同日首映的原因，藉此確保大多數潛在觀眾在電影遭網路盜版前，先在電影院享受過了。

雖然部分製片廠偶爾仍會選擇串流影視平台與電影院同步上架上映，但這通常是中低預算的電影，或者是迎合回歸電影院較慢的觀眾族群。現在大多數製片廠都承諾至少在電影院放映 45 天後，才會在串流影視平台上播放。

Sony 電影集團總裁 Josh Greenstein 表示，去年 12 月上映的《蜘蛛俠：無路可走》在電影院放映 88 天後才在其他平台釋出。該片在電影院放映期間的全球票房約 19 億美元。

Fithian 說：「一個個電影分析下來後，這點變得很明顯，當一部電影的首映可以在家中收看的時候，盜版最為猖獗，無論是通過付費的隨選影片高階方案，還是訂閱隨選影片都一樣。」

「電影院可以防止盜版，如果大家在電影院看到的電影太快流到串流影視平台，接著被盜版，那麼對於許多潛在電影觀眾來說，留在家裡觀看盜版電影的誘惑就更大了。」