院線、串流同步 華納兄弟拿下7項奧斯卡獎奪冠

串流媒體在上周日的第 94 屆奧斯卡頒獎典禮上大放異彩，蘋果 (AAPL-US) AppleTV+ 的 《樂動心旋律 (Coda)》拿下了奧斯卡最佳影片獎，史上第一次由串流平台拿下最佳影片獎項，且 AppleTV + 最終拿下 3 座奧斯卡金像獎。

兩年前，串流媒體仍遭奧斯卡迴避，這些影片必須經過院線放映才能有獲獎資格，但隨著新冠疫情爆發，各大電影院關閉，消費者較以往更長時間收看串流媒體，導致 2022 年奧斯卡得獎影片大多是觀眾在家收看的影片。

華納兄弟的《沙丘》拿下 2022 奧斯卡 6 座獎項，成為最大贏家，包括最佳原創配樂、最佳剪輯、最佳美術設計、最佳音效、最佳視覺效果、最佳攝影。

另外，讓威爾史密斯拿下最佳男主角的電影《王者理查》也來自華納兄弟。

雖然以這 7 大勝利奪冠的電影製片廠是歷史悠久的老招牌華納兄弟，但這也是串流媒體的一大勝利。華納兄弟 2021 年採取的策略是：所有影片在電影院和 HBO Max 上同步首映。

HBO Max 正在自 AT&T (T-US) 分割出來並與 Discovery (DISCA-US) 合併的過程，以創造更大且聚焦串流的媒體公司。

華特迪士尼 (DIS-US) 的工作室在第 94 屆奧斯卡頒獎典禮上也表現出色，直接以《魔法滿屋》拿下 2 座奧斯卡，以及全資擁有的探照燈影業拿下 3 座，另外 Hulu 拿下 1 座。最佳紀錄片《靈魂樂之夏》3 個播放渠道其中之一就是串流服務。

然而，串流平台巨擘 Netflix (NFLX-US) 以 27 項提名領先所有電影工作室，但最終只拿下 1 座奧斯卡。亞馬遜 (AMZN-US) 的 Prime 雖有 4 項入圍，但最終全數鎩羽而歸。