〈財報〉奇異Q1業績超預期 但料今年獲利恐落財測低點

奇異（General Electric）周二（26 日）美股開盤前公布 2022 會計年度第一季財報，儘管營收、獲利皆有不錯表現，但由於持續受到供應鏈中斷以及運費、原物料成本上漲的困擾，該公司表示今年獲利將位在預期區間低點。

奇異 (GE-US) 盤前公布財報後股價走低，美股開盤後跌幅擴大，截稿前暴跌 10.27%，每股暫報 80.65 美元。

根據奇異財報，第一季經調整後每股獲利報 0.24 美元、營收報 170 億美元，均優於 FactSet 分析師預期的 0.08 美元與 169 億美元，第一季現金流為 8.8 億美元，比去年同期增加約 17 億美元，通常第一季對奇異來說是淡季。

奇異執行長 Larry Culp 表示，仍維持 1 月宣布的財測，但隨公司應對通膨與其他演變的壓力，目前趨勢是接近預測區間低點。

奇異今年 1 月預估全年經調整後每股獲利介在 2.8 至 3.5 美元之間，並計劃將利潤率提高 150 個基點，及預估全年將有 55 億至 65 億美元的自由現金流。然而該公司第一季每股獲利僅有 0.24 美元，離年度目標 2.8 至 3.5 美元相去甚遠。

疫情已造成全球供應鏈混亂，推升從勞動力到原物料等成本，疫情爆發以來企業都在爭相生產足夠的產品以滿足當前需求並補充庫存，然而中國疫情爆發的封鎖政策與俄烏戰事讓目前的窘境近一步惡化。

Wolfe Research 分析師對奇異今年的前景稱「令人失望，但並不意外」，他在報告中寫道，財測的最大波動仍是可再生能源的虧損程度與醫療保健行業利潤率的復甦步伐。

奇異表示，醫療部門收入成長受到中國封鎖與俄烏戰爭影響，但預料航空部門需求將保持強勁，不過成本飆升可能導致再生能源訂單減少。另一方面，奇異已暫停在俄國業務，該國業務僅占奇異總營收比例不到 2%，然而奇異電力業務在該國曝險部位較大。

儘管面對諸多不利因素，但奇異股價表現相對較好，截至周二，該股今年以來累積下跌約 5%。