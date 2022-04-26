〈財報前瞻〉奇異Q1獲利恐遜色但財測亮麗 當心股價劇烈波動

奇異 (GE-US) 預定美股周二 (26 日) 盤前公布財報，其股價恐陷入混亂，因為目前已有強烈跡象表明，股價可能迎來劇烈的上下波動。

根據 FactSet 的數據，華爾街預估奇異第一季 EPS 18 美分、營收 169 億美元。去年同期，奇異 EPS 24 美分、 營收 171 億美元。

投資者總是希望獲利超越過往成績，但前景理應較獲利更為重要。

奇異 3 月重申當前財測，預估 2022 年 EPS 介於 2.8 美元至 3.5 美元，自由現金流介於 55 億美元至 65 億美元之間。雖然要從單季 EPS 18 美分，爬升到全年 2.8 美元至 3.5 美元還有一段很長的距離，但第一季通常也是奇異業務的淡季。

Wolfe Research 分析師 Nigel Coe 透過觀察競爭對手，發掘關於奇異本季業績的線索，該公司在 4 月 19 日的報告指出，西門子能源的結果對奇異產生正反兩面的影響。

西門子能源的天然氣和電力訂單年增 29%，高於 Coe 預期，這有利於奇異的電力業務，但西門子 Gamesa 再生能源公司 (西門子能源持股 67%) 的營業獲利可能落在預測區間的下限，這對奇異製造風力渦輪的再生能源業務不利。

GE 電力業務可能最有討論空間。隨著全球航空旅行市場在後疫情時期復甦，GE Aviation 營收預料較去年同期增長，自 50 億美元增加至 56 億美元。GE Healthcare 營收預料小幅下降，自去年第一季的 41 億美元下降至 43 億美元。

奇異今年最初始的財測是在俄羅斯入侵烏克蘭之前所公布，而俄軍的行動已導致一連串供應鏈問題以及商品價格上漲。

考慮到這一切數據、戰爭等影響，奇異周二股價走勢恐將非常波動，選擇權市場暗示股票將上漲或下跌約 5%。根據過去 4 次公布季度財報後，奇異股價平均上漲或下跌 2.5%。

在過去 4 季公布財報後，奇異 2 次股價上漲，2 次下跌。過去 4 季的其中 3 季，奇異 EPS 數據高於華爾街預期，其中 1 次 EPS 遜於市場預期引起股價下跌。

奇異股價今年迄今下跌約 6%，略高於 S&P 500 指數和道指同期分別下跌 10% 和 7% 的表現。