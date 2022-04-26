白宮宣布擴大新冠口服藥丸配售據點

白宮周二 (26 日) 表示，美國總統拜登 (Joe Biden) 政府的目標是擴大銷售據點一倍來提升新冠病毒口服抗病毒治療，比如像是輝瑞公司 (PFE-US) 的 Paxlovid。

從本周開始，參與分發抗病毒治療的聯邦藥房計畫的藥店，將可直接向美國政府訂購免費療程。

目前，藥店依靠各州政府配發藥片。政府將治療藥物送到選定的藥房，並直接送到各州和社區中心。在目前的系統下，治療可在大約 2 萬個據點進行。

白宮表示，政府預計將很快將其直接分銷到 3 萬多個據點，並在未來幾周內達到 4 萬個據點。

白宮新冠疫情應對協調員 Ashish Jha 博士在接受 CNN 採訪時說：「藥物治療的確是這場疫情的下一階段，我們必須在其中廣泛使用這些高效的治療方法。」

由於複雜的資格要求、測試不足和藥物相互作用的可能性，對 Paxlovid 的需求出乎意料地清淡。

在一項臨床試驗中，Paxlovid 將重症患者的住院或死亡人數減少了約 90%，因此有望成為對抗新冠病毒的主要工具。

目前只有少數經過驗證的抗病毒療法。除了 Paxlovid 外還有默克公司 (Merck & Co)(MRK-US) 藥效較差的藥丸莫諾匹拉韋 (molnupiravir)，以及吉利德科學公司 (Gilead Sciences Inc)(GILD-US) 的靜脈注射瑞德西韋 (remdesivir)。

美國已同意以每道療程約 530 美元的價格採購多達 2000 萬片藥丸，輝瑞公司計劃在 4 月底前生產 350 萬片專用於美國使用的藥片。

截至 4 月上半月，美國的數據顯示它已經分發了大約 150 萬片療程，而藥房仍有超過 50 萬片療程可用。

政府還計劃推出更多由聯邦政府支持的測試站點，作為其「測試治療」計劃的一部分。該計劃允許美國人在藥房接受新冠病毒測試，如果測試呈陽性，就可以免費獲得藥片。

目前有 2200 個這樣的地點，白宮預計還會有另外 1 萬個地點隨後上路。