泰博本月出貨逾百萬劑快篩 7月日產能衝至150萬劑

泰博 (4736-TW) 董事長陳朝旺今 (26) 日表示，本月已出貨給政府上百萬劑快篩試劑，為滿足各界訂單需求已經增加產能，預計 7 月開始，日產能可達 150 萬劑、月產能衝至 3000 萬劑。

本土確診人數連日攀升，新北市長侯友宜今日前往泰博視察生產情形，陳朝旺提到，目前國內短期需求量大，公司與政府洽談徵用的快篩合約量約 2300 萬劑，初期徵用的量較少，後期數量將逐步增加；泰博 4 月已出貨超過 100 萬劑給各地方政府，包括新北、高雄等。

陳朝旺表示，由於各界湧入爆量訂單、需求量太大，產能不足以滿足各地方需求，除了中央緊急引進國外快篩試劑外，公司也啟動擴產計畫，預計 7 月月產能可以提升至 3000 萬劑、日產能 150 萬劑。

再者，泰博維持既有通路，包括醫療院所、通路藥局、企業、政府等，預計未來每周可鋪貨 200 萬劑，加上配合政府快篩降價政策，已調整旗下快篩試劑售價，期望能滿足各界需求。

以泰博目前快篩試劑售價來看，單入裝 200 元、5 入裝每劑 195 元；5 月 5 日第二階段單入裝降至 200 元、5 入裝售價 950 元；5 月 25 日，單入裝調降至 180 元、5 入裝再降至 850 元，換算 1 劑為 170 元。