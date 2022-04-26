欣興首季純益56.67億元創新高 EPS 3.85元

欣興 (3037-TW) 今 (26) 日公布首季財報，受惠 ABF 載板供不應求，首季營收達 307.11 億元，稅後純益 56.67 億元，年增 1.6 倍，同步改寫歷史新高，單季每股純益達 3.85 元。

欣興第一季營收為 307.11 億元，創新高，毛利率 32.31%，季增 4.61 個百分點，年增 15.1 個百分點，稅後純益 56.67 億元，季增 13.43%，年增 1.6 倍，改寫歷史新高，每股純益達 3.85 元。

欣興今日董事會也通過 2022 年資本支出預算，由原本的 404.13 億元，再增加 31.23 億元，增加後總金額為 435.36 億元。

欣興也通過 2023 年及 2024 年裝置的長交期設備採購訂單金額，2023 年從 211.78 億元增加到 214.37 億元，2024 年由 4.19 億元增加到 26.45 億元。

欣興 2021 年稅後純益 132.22 億元，也創新高，年增 1.42 倍，每股純益 8.98 元；董事會擬配發每股現金股利 3.4 元，股利的發放也創歷年新高。

欣興總經理沈再生日前指出，去年資本支出約 300 億元，預估 2022 年資本支出超過 400 億元，依照設備包括如濕製程設備、AOI 機器交期已拉長到 20-30 個月，2023 年資本支出金額轉維持高檔水準。

沈再生指出，依照欣興資本支出投入與營收增加比例來看，每投入 100 億元的資本，在設備完全進駐後，一年可以增加約 50-60 億元的營收。