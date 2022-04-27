美國副總統賀錦麗確診新冠肺炎 目前無症狀

美國副總統賀錦麗辦公室幕僚周二（26 日）表示，賀錦麗已驗出新冠肺炎陽性反應，目前無症狀，也未與總統拜登或第一夫人吉兒（Jill Biden）有密切接觸。

賀錦麗的新聞秘書 Kirsten Allen 在聲明中表示，賀錦麗目前在赴總統府官邸隔離並繼續工作，同時指出她已完全接種新冠疫苗，在本月初實施打了第二劑追加劑。此外聲明中也提到，拜登與第一夫人近期安排的行程都未與賀錦麗有密切接觸。

聲明還指出，賀錦麗將依循美國疾病管制暨預防中心（CDC）指南與醫師建議，在篩檢呈現陰性後，將返回白宮工作。

賀錦麗是美國總統第一繼任人選，是目前拜登政府中確診新冠肺炎中層級最高的官員。先前拜登曾與多名後來確診感染的官員近距離接觸，包括美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），但所幸至今並未感染。

自白宮以及州和地方政府放鬆對口罩與疫苗的要求後，一些議員陸續傳出確診消息。本月初在華府舉辦的晚宴爆出大批官員感染，包括眾議院議長裴洛西、司法部長加蘭（Merrick Garland）、美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）以及副總統賀錦麗的傳訊總監西蒙斯（Jamal Simmons）等官員皆確診新冠肺炎。