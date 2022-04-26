〈力成法說〉Q1每股賺2.92元 寫最旺首季紀錄

封測廠力成 (6239-TW) 今 (26) 日召開法說，公布第一季財報，毛利率站穩高檔 22% 水準，稅後純益 21.96 億元，較上季減少 12%，但年增 28.6%，每股純益 2.92 元，寫歷年來最旺的首季。

力成第一季營收 208.31 億元，季減 7.1%，年增 13%，毛利率 22%，季減 1.4 個百分點，年增 0.9 個百分點，營益率 16.5%，季減 0.9 個百分點，年增 1.2 個百分點；稅後純益 21.96 億元，季減 12%，年增 28.6%，每股純益 2.92 元。

從服務來看，力成第一季封裝營收占比 69%，SiP / 模組 9%，測試 22%；產品方面，邏輯營收占比 36%，NAND 33%，DRAM 22%，SiP / 模組 9%。

力成財務長曾炫章指出，第一季營收主要受季節性因素與工作天數減少影響，毛利率下滑則因產能利用率下降。

從各產品來看，力成執行長謝永達指出，第一季標準型 DRAM 產能滿載、營收穩定貢獻，行動 DRAM 營收也較去年同期成長，僅繪圖式 DRAM 面臨季節性修正；NAND Flash 元件也受季節性因素影響，SSD 則較去年同期強勁復甦；邏輯產品維持成長動能。

