方舟繼續大幅減持推特股票 周二又賣逾500萬美元

隨著馬斯克 (Elon Musk) 收購 Twitter(TWTR-US)(推特) 的大戲推進，Cathie Wood 領軍的方舟投資 (Ark Investment Management) 繼續大幅減持這支社群媒體股票。周二 (19 日) 方舟再拋售逾 11 萬股 Twitter，價值約 528 萬美元。

Twitter 股價周二收盤下跌 4.7%，至每股 46.16 美元，今年迄今上漲 8.2%，很大一部分來自馬斯克大幅持有的利多。

方舟則是在幾個月前選擇大幅加碼，但從去年底開始減持，在這支股票 2 月公布財報前後，更是加大拋售幅度。

方舟目前透過兩支基金持有 Twitter 股份，即方舟下一代互聯網 ETF(ARKW) 與方舟金融科技創新 ETF(ARFK)。周二之前，兩支基金共持有 112 萬股 Twitter，價值 5460 萬美元。經周二拋售後，其曝險約減少 10%。

馬斯克在日前成為 Twitter 最大股東，在拒絕加入董事會後，他提出以每股 54.2 美元，總計約 430 億美元的價格，惡意併購 Twitter 的構想，遭董事會反對，並提出「毒丸計畫」反制。

依據「毒丸計畫」，Twitter 股東能以折價買進股份，從而稀釋馬斯克手上股權。除了馬斯克以外，市場也傳出有其他機構，有意收購這家社群媒體平台。

Twitter 可能會在下周財報中，提出更多相關細節。