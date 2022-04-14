灰度執行長：推出現貨比特幣ETF是優先事項 正與SEC合作

美國證券交易委員會 (SEC) 先前已批准比特幣期貨 ETF，但至今未允許比特幣現貨 ETF 申請。灰度 (Grayscale) 執行長本周表示，仍在與 SEC 積極合作。

灰度執行長 Michael Sonnenshein 表示，推出現貨比特幣 ETF 是公司頭號優先事項。該公司去年申請將其灰度比特幣信託 (GBTC) 轉換為 ETF。這一投資工具於 2013 年推出，擁有 256 億美元的資產。

灰度近期將大規模投放廣告，以增加將 GBTC 轉換為 ETF 的機會。

Sonnenshein 表示，超過 80 萬個美國帳戶投資於 GBTC，並指出它由個人、退休帳戶、共同基金和 ETF 持有。他認為，SEC 應將現有產品納入更嚴格的監管框架，從而為投資者提供更多保護。

SEC 預計將在 7 月對轉換作出裁決。近幾個月來，GBTC 一直以折扣價交易，已向 SEC 提交了 3000 多封信函，呼籲改變。

儘管近年來有幾家基金發行人申請了比特幣現貨 ETF，但美國證券交易委員會尚未批准任何申請。WisdomTree、Krypton、Fidelity 和 SkyBridge 的申請均遭否決。

灰度指出，若其申請再遭否決，可能考慮對 SEC 提起訴訟。目前 SEC 批准或拒絕這項申請的最後期限是 7 月 6 日。

Sonnenshein 上周在推特上表示，在 SEC 批准 Teucrium 根據 1933 年證券法提交的比特幣期貨 ETF 後，這一監管機構反對現貨比特幣 ETF 的論點已經「顯著削弱」。