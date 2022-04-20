女股神也遇挫 旗下ARK創新ETF自去年高點崩跌逾六成

由「女股神」伍德 (Cathie Wood) 掌舵的方舟投資 (ARK Invest) 旗下旗艦基金，已自去年 2 月的高峰跌逾六成，凸顯伍德大力押注破壞式創新 (Disruptive Innovation) 所遭受的損失。

Bespoke Investment Group 數據顯示，去年 2 月達到高峰後，ARK 創新 ETF(代號 ARKK) 已下跌超過 60%，更慘的是，ARKK 追蹤的所有股票均自五年高點重挫，平均跌幅高達 70%。

(圖：MarketWatch)

Bespoke 報告指出，ARKK 追蹤的所有股票中，只有醫療保健科技公司 Signify Health(SGFY-US) 年初迄今報酬率為正，但 ARKK 對 SFGY 的持股比重在今年平均減少 40.8%。

科技股在疫情期間取得驚人表現，帶動 ARKK 在 2020 年暴漲近 150%，這種猛烈漲勢也隨著疫情漸緩而退燒，且聯準會 (Fed) 態度轉鷹後，科技股跌勢進一步加劇。

具體來看，ARKK 最大持倉股特斯拉 (TSLA-US) 自 2021 年 11 月初達到高峰以來，也跌了 18.4%，第二大持倉 Zoom(ZM-US) 則自 2020 年 10 月中旬高點重挫逾 81%。

Bespoke 分析師表示，作為 ARKK 持股比例最高的股票，特斯拉的跌幅相對較小，這有助於支撐 ARKK，免於更慘重的跌勢。

不過 Bespoke 也說，成長型股票必須大幅反彈，且 ARKK 平均持股量必須再增加 348%，才有機會帶動表現重返先前高點。