〈商品報價〉美元大漲+出口數據差 黃小玉價格回跌

出口銷售數據不佳、美元指數再度攻上 101 大關，使芝加哥三大農產品黃豆、小麥與玉米期貨上周五 (22 日) 全面收跌。

芝加哥 7 月玉米期貨 (CCON) 收盤下跌 0.8%，報每英斗 7.89 美元，周線上漲 0.7%；Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 下挫 1.56%，報 28.94 美元。

交易商稱，玉米期貨在上周創下 10 年新高後，出現技術性拋售，加上美國中西部天氣本周可望改善，吸引多頭獲利了結。

芝加哥 7 月小麥期貨 (WCON) 下跌 0.1%%，報每英斗 10.7525 美元，周線上漲 1.4%；Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 走跌 0.84%，報 10.58 美元。

芝加哥 7 月黃豆期貨 (SCON) 收低 1.8%，報每英斗 16.88 美元，周跌 3.5%；Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 下跌 1.76% 至 28.45 美元。

消息方面，美國農業部公告，自 9 月起的 2021/22 年度，美國玉米出口簽約淨銷量較前周與過去 4 周均值分別減少 34% 與 6%、黃豆分別減少 16% 與 39%。

阿根廷羅薩里歐穀物交易所指出，肥料價格高漲迫使農民減少施肥，加上天氣乾旱影響，阿根廷 2022/23 年度小麥主產區的產量最多可能將減少 25%。