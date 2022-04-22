〈商品報價〉出口數據令人失望 玉米、小麥期貨跌近2%

芝加哥三大農產品期貨周四 (21 日) 漲跌不一，受到美國出口數據不佳影響，玉米與小麥自高點回落近 2%；黃豆則因需求旺盛而上漲 0.2%。

美國農業部公布出口數據，截至 4 月 14 日的當周，美國 2021/22 年度玉米出口銷量較上周減少 34%，且比四周平均值低了 6%；小麥銷量更創下新低，較上周減少 73%、比四周均值低了 79%。

玉米與小麥期貨應聲自高點回落，芝加哥 7 月玉米期貨 (CCON) 收盤下跌 1.8%，報每英斗 7.9525 美元；Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 下挫 1.61%，報 29.4 美元。

芝加哥 7 月小麥期貨 (WCON) 下跌 1.9%，報每英斗 10.765 美元；Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 走跌 2.2%，報 10.67 美元。

芝加哥 7 月黃豆期貨 (SCON) 上漲 0.2%，報每英斗 17.195 美元；Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 揚升 0.07% 至 28.96 美元。

黃豆逆勢走高，部分是受到需求旺盛支撐，美國農業部報告指出，每周美國黃豆銷量為 170 萬噸，接近貿易預期的高端。此外，市場傳出中國買家周三 (20 日) 購近了 10 船美國與巴西黃豆、周四又購入了 6 船黃豆，提振了黃豆價格。