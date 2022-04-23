印尼頒布棕櫚油出口禁令 加劇全球食品成本壓力

印尼周五 (22 日) 宣布將禁止向全球出口棕櫚油，以確保國內食用油供應充足，此舉恐進一步推升全球食品價格，加劇通膨壓力。

作為全球葵花油關鍵產地，黑海地區約占全球葵花油出口量的 76%。然而，自俄羅斯 2 月揮軍烏克蘭以來，黑海地區商品出口受到干擾，嚴重影響全球食用油市場，阿根廷、巴西和加拿大地區也受乾旱所苦，導致黃豆油、菜籽油等替代植物油供應受損。

印尼總統佐科威 (Joko Widodo) 表示，食用油和食用油原料的出口禁令將自下周四 (28 日) 起無限期生效，此舉是為了確保國內食品供應，他將負責政策評估，確保國內市場食用油供應充足且價格合理。

上述消息導致替代植物油價格飆升。芝加哥期貨交易所報價顯示，5 月交割的黃豆油期貨價格周五最高漲逾 4%，至每磅 84.85 美分，創下歷史新高。黃豆油是全球使用量第二高的植物油。

印尼是全球最大的棕櫚油生產國，因需求增加與產量疲軟，全球粗棕櫚油 (crude palm oil) 價格在今年飆至新高水平。

為平抑價格，印尼上月初宣布對植物油實施出口管制，即使近期情況已有所改善，但價格仍較數月前高出兩倍。

除了印尼外，全球最大黃豆出口國阿根廷，也在 3 月中旬暫停黃豆商品出口銷售，並將出口稅率自 31% 提高至 33%。