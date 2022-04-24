資金緊縮+電子雜音多 傳產獨木難撐大盤持續震盪整理

聯準會鷹派言論讓台股持續量縮震盪，投信表示，在市場雜音持續增溫、庫存壓力調整等壓力下，電子股短期難有起色，大盤仍持續震盪整理為主。

安聯投信台股團隊表示，儘管有產業釋出正面展望，但受聯準會偏鷹言論影響，加上市場對於中國解封後的訂單下調擔憂明顯增溫，擔心砍單效應讓電子股持續承壓。

安聯投信台股團隊表示，中國封城雖被視為短期事件，但隨著雜音增多，市場對於 5 月可能出現的庫存調整壓力幅度等擔憂加重，讓電子股表現仍持續相對疲軟。

PGIM 保德信高成長基金經理人葉獻文指出，電金傳三大類股指數，僅傳產指數站上各天期均線之上，且成交比重再度回升至 46.96%，熱度超越電子股，可視為落底的初步訊號，而金融指數位於月線之下。

至於電子指數則相對弱勢，仍處於短中長天期均線之下，本益比具投資吸引力，但因為市場觀望心態濃厚，導致本週電子類股單日成交比重平均為 42.72%，甚至有兩個交易日一度跌破四成之下。

葉獻文表示，考量通膨、總經數據仍讓市場有隱憂，聯準會鷹派立場明確，且下週美國重量級科技股財報將登場，與台股相關供應鏈高度連動的谷歌、微軟、德儀、高通、英特爾、蘋果等都將於下週公布財報與市場展望，預期觀望氣氛再起，台股呈現區間震盪機率高。

安聯投信台股團隊也提醒，現階段市場修正壓力仍聚焦在晶圓代工上游訂單排隊放緩的況狀，預期相關訊息可能要到 5 月初後才有望逐步明朗；建議在此之前投資態度仍宜偏保守為宜、切忌躁進。



