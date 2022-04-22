〈台股盤後〉資金輪動快大盤險守萬七 空方占優勢

台股今 (22) 日資金輪動至傳產股，電子股仍不獲青睞，大盤由鋼鐵、生技、金融擔綱，大盤終場在 17025.09 點，較昨日下跌 102.86 點或 0.6%，市場成交值 2682.02 億元，周線為十字線，上漲 20.91 點或 0.12%。

證券分析師黃漢成指出，台股電子族群今天呈現弱勢，主要在於大陸昆山、蘇州的疫情封控，造成市場信心動搖，目前台股仍是弱勢格局，投資人宜審慎因應，建議手中持股比重維持在 3-5 成。

國泰證期顧問處協理簡伯儀也指出，市場雖見資金在非電子族群移動，但整體來看，台股目前由空方掌握。

台北股市集中市場大盤今天早盤以 17088.76 點開出，最高 17088.76 點，最低 16923.87 點，終場加權股價指數收在 17025.09 點，較昨日下跌 102.86 點或 0.6%，市場成交值為 2682.02 億元。

今天盤中電子股賣壓沈重，由於台商生產重鎮昆山、蘇州疫情封控措施尚無全面解封跡象，台積電 (2330-TW) 終場下跌 7 元或 1.24%，收在 558 元；大立光 (3008-TW) 終場收在 1695 元，較昨日下跌 5 元，鴻海 (2317-TW) 收在 103.5 元，較昨日上漲 0.5 元或 0.49%。

航運股方面，長榮 (2603-TW) 收盤上漲 2 元，收盤價報 147.5 元，陽明 (2609-TW) 收盤上漲 1.5 元為 126.5 元，萬海 (2615-TW) 收黑，終場下跌 1.5 元，收盤報 156 元。

不過，台灣疫情情勢險峻，今天新增 3766 本土病例，盤中包括藥品通路、生技等個股在盤中獲資金挹注並上漲，在居家隔離人數趨增之下，遊戲股也急拉上揚。

黃漢成指出，電子股無法成為市場主流，資金在傳產股間移動，指數儘管勉強守住 1 萬 7000 點，但整理時間仍將拉長。