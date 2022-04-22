電子軟腳、金航撐盤 台股跌102點收17025點 周線終止連二黑

美國聯準會主席鮑爾再度釋出鷹派升息訊號，美股周四全面收黑，台股今 (22) 日同步走跌，失守所有均線，電子股摜壓，尤其千金股殺聲隆隆，雖然運輸、金融類股奮力撐盤，終場仍不敵賣壓，加權指數下挫 102.86 點或 0.6%，收在 17025.09 點，成交值 2682.02 億元。周線終止連二黑，本周累計小漲 20 點。

櫃買指數下挫 3.35 點或 1.62%，收在 203.51 點，成交值 708.69 億元。上市櫃成交值合計 3390.71 億元。

電子族群方面，台積電今天湧現賣壓，下挫逾 1%，以 558 元作收，聯發科跌 1.6%，台達電、國巨、瑞昱、聯詠等均賣壓沉重。金融股展開反彈，扮演撐盤要假，中信金、玉山金漲逾 2%，富邦金、華南金、兆豐金等也有 1% 以上的漲幅。

股王信驊 (5274-TW) 股價重挫 4%，跌破 3000 元，三家 IC 設計千金股包括祥碩 (5269-TW)、譜瑞 - KY (4966-TW) 也明顯感受資金撤離壓力，其中力旺更亮燈打入跌停板，創 8 個月以來新低，富邦媒、緯穎、AES-KY 失守千元關卡，台股目前僅剩七千金。

運輸族群方面，由於本土疫情延燒，宅經濟商機再起，吸引資金湧入宅配通、嘉里大榮，連袂亮燈漲停，榮運、志信、中櫃三檔陸運相關個股同步攻上漲停板，貨櫃三雄中僅萬海收黑，長榮、陽明漲逾 1%，其他如漢翔、新興、亞航等漲勢都相當強勁。

儘管外資持續看好 ABF 載板前景，不過，中國昆山封城防疫措施鬆綁臨時喊卡，部分地區持續進行封控，PCB 產業全面恢復可能要等到 5 月之後，ABF 載板三雄今天浮現賣壓，南電、景碩大跌逾半根停板，欣興、定穎、金像電、鉅橡等 PCB 股也遭到空方鎖定。